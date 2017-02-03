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Buradasınız : » » Ersan'ın 25 sayısı yeterli olmadı

Ersan'ın 25 sayısı yeterli olmadı

NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmada San Antonio Spurs'a 102-86 yenildi.

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Ersanın 25 sayısı yeterli olmadı
NBA'e 4 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers karşısında 102-86 galip ayrıldı.
 
Son 9 maçta 7. galibiyetini alan San Antonio Spurs'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 8 ribaunt ve Dewayne Dedmon ise 13 sayı, 10 ribauntla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.
 
Bu sezon 31. kez sahadan mağlup ayrılan 76ers'ta Ersan İlyasova, kaydettiği 25 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. 29 yaşındaki oyuncu, 10 da ribaunt alarak "double double"a imza attı. Konuk ekipte çift hanelere ulaşan diğer oyuncu ise 14 sayı atan Anadolu Efes'in eski oyuncusu Dario Saric oldu.
 
Etiketler: Ersan İlyasova, nba, basketbol, Philadelphia 76ers
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