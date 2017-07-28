Erkek Milli Voleybol ve Hentbol takımı şampiyon

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı final müsabakasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.

Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

Erkek Milli Hentbol Takımı, finalde Rusya'yı yendi

Erkek Milli Hentbol Takımı da finalde Rusya'yı 30-26 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Hentbol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu. AA