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Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımını kutlayıp, akşamki final maçında başarı diledi.

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Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımının, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e telgraf gönderdi.

Erdoğan, telgrafında Uztürk'e tebriklerini ileterek, akşam oynanacak final maçında Milli Takıma başarılar diledi.

Etiketler: EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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