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En iyi çıkış yapan 11 belli oldu

UEFA, en iyi çıkış yapan 11'i belirledi. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde Borussia Dortmund'dan 3, Bayern Münih ve Barcelona'dan ikişer futbolcu yer aldı.