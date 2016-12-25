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En iyi çıkış yapan 11 belli oldu

UEFA, en iyi çıkış yapan 11'i belirledi. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde Borussia Dortmund'dan 3, Bayern Münih ve Barcelona'dan ikişer futbolcu yer aldı.

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En iyi çıkış yapan 11 belli oldu
UEFA, 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla çıkış yakalayan futbolculardan oluşan en iyi 11'i belirledi.
 
UEFA'nın internet sitesinden açıklanan takımın teknik direktörü, Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane olarak gösterildi. 
 
Kadroda Borussia Dortmund'dan 3, Bayern Münih ve Barcelona'dan ikişer futbolcu yer aldı.
 
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde bulunan isimler şu şekilde:
 
Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)
 
Savunma: Sergi Roberto, Samuel Umtiti (Barcelona), Victor Lindelöf (Benfica)
 
Orta saha: Thomas Lemar (Monaco), Joshua Kimmich, Renato Sanches (Bayern Münih), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
 
Forvet: Christian Pulisic, Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Andre Silva (Porto) AA
Etiketler: UEFA, en iyi çıkış yapan 11
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