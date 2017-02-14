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Buradasınız : » » En heyecan verici gol Cenk Tosun'dan

En heyecan verici gol Cenk Tosun'dan

Nissan ve Loughborough Üniversitesi, 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en heyecan verici anlarını belirledi.

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En heyecan verici gol Cenk Tosundan

Bilimsel verilere dayanarak yapılan araştırmaya göre, Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol "Turnuvanın en heyecan verici golü" seçilirken, İngiliz ekibi Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil "En heyecan verici 11"e girdi.

Araştırmada, Alman ekibi Borussia Dortmund ile Polonya temsilcisi Legia Varşova arasında oynanan ve 8-4 Alman takımının galibiyetiyle biten karşılaşma, "Sezonun en heyecan verici maçı" seçildi.

Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanya'nın Barcelona ekibinin, sezonun "En heyecan verici takımı" olarak belirlendiği araştırmada, bir diğer İspanyol temsilcisi Real Madrid ikinci oldu. İspanyol ekiplerini, Alman temsilcileri Bayern Münih ve Borussia Dortmund takip etti.

Mesut Özil'in yer aldığı "Turnuvanın en heyecan verici 11"i ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Defans: Ludwig Augustinsson, Mathias Jorgensen (Kopenhag), Raphael Varane (Real Madrid), Dani Alves (Juventus)

Orta saha: Mesut Özil (Arsenal), Danilo Pereira (Porto), Steven N'Zonzi (Sevilla)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Alexis Sanchez (Arsenal). AA

Etiketler: nissan, Loughborough Üniversitesi
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