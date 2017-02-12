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Buradasınız : » » Emre Çolak'ın golü puan getirmedi

Emre Çolak'ın golü puan getirmedi

La Liga'nın 22. haftasında Athletic Bilbao'ya konuk olan Deportivo La Coruna, milli futbolcu Emre Çolak'ın gol attığı maçta rakibine 2-1 yenildi.

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Emre Çolakın golü puan getirmedi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. hafta karşılaşmasında Deportivo La Coruna, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.

La Liga'da geçen haftayı puansız kapatan Athletic Bilbao ile Deportivo La Coruna, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Deportivo La Coruna, 42. dakikada milli futbolcu Emre Çolak'ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Iker Muniain'in 71. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağlayan Athletic Bilbao, deneyimli futbolcusu Aritz Aduriz'in 89. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Türk futbolcu Emre Çolak, Depotivo La Coruna formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 20. maçında 3. golüne imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynadığı karşılaşmalarda 8 de asist yaptı. 

Etiketler: İspanya, Deportivo La Coruna, Athletic Bilbao
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