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Buradasınız : » » Emre Belözoğlu en iyi oyuncuya aday

Emre Belözoğlu en iyi oyuncuya aday

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ikinci haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Emre Belözoğlu da yer aldı.

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Emre Belözoğlu en iyi oyuncuya aday

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi futbolcusu adaylarına yer verildi.

C Grubu mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in tek golünü frikikten kaydeden Emre Belözoğlu, en iyi futbolcu adayları arasında gösterildi.

Milli futbolcunun rakipleri arasında Lokomotiv Moskova'nın Zlin'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes, AEK'den Marko Livaja, Zenit'ten Aleksandr Kokorin, FCSB'den Constantin Budescu, Milan'dan Andre Silva, Arsenal'den Theo Walcott ve Dinamo Kiev'den Junior Moraes bulunuyor.

Etiketler: emre belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi, Medipol Başakşehir
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