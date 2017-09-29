Emre Belözoğlu en iyi oyuncuya aday

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi futbolcusu adaylarına yer verildi.
C Grubu mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in tek golünü frikikten kaydeden Emre Belözoğlu, en iyi futbolcu adayları arasında gösterildi.
Milli futbolcunun rakipleri arasında Lokomotiv Moskova'nın Zlin'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes, AEK'den Marko Livaja, Zenit'ten Aleksandr Kokorin, FCSB'den Constantin Budescu, Milan'dan Andre Silva, Arsenal'den Theo Walcott ve Dinamo Kiev'den Junior Moraes bulunuyor.