  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Emenike Olympiakos'ta!

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.

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Emenike Olympiakosta!

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emenike'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Emenike'nin transferi için 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ve 30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Türkiye'ye ilk olarak Kardemir Karabükspor formasıyla adım atan Emenike, daha sonra Fenerbahçe, Rusya'da Spartak Moskova, Birleşik Arap Emirlikleri'nde El-Ain ve İngiltere'de West Ham United'da görev yaptı. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 27 maça çıktı ve 8 gol attı.

Etiketler: Yunanistan, olympiakos, Fenerbahçe, Emenike
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