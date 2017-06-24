  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Elveda demenin zamanı geldi'

'Elveda demenin zamanı geldi'

Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen İspanyol savunma oyuncusu Alvaro Arbeloa, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

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Elveda demenin zamanı geldi

Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen İspanyol savunma oyuncusu Alvaro Arbeloa, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

İspanya'nın Marca gazetesine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki Arbeloa, "Elveda demenin zamanı geldi." ifadesini kullanarak yeşil sahalara veda etme kararı aldığını bildirdi.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Arbeloa, Deportivo La Coruna ve Liverpool'da geçirdiği 3 yılın ardından 2009'da tekrar eflatun-beyazlı ekibe döndü. İspanyol oyuncu, Real Madrid'de ikişer İspanya Kral Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi, birer ise lig, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.

Arbeloa, 56 kez görev aldığı İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Futbol Şampiyonası (2008, 2012) ve bir FIFA Dünya Kupası (2010) şampiyonluğu elde etti.

Geçen sezon başında İngiliz ekibi West Ham United ile bir yıllık sözleşme imzalayan Arbeloa, sakatlığı nedeniyle sadece 4 resmi maçta görev yaptı.

Etiketler: arbeloa, real madrid, Liverpool
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