  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Elazığspor'un iki dönem transfer yasağı kaldırıldı

Elazığspor'un iki dönem transfer yasağı kaldırıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'a verilen iki dönem transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

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Elazığsporun iki dönem transfer yasağı kaldırıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'a verilen iki dönem transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 8 Şubat'ta verilen iki dönem transfer yasağının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) açılan dava sonucunda kesin olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu konuda emeği geçen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a, kulüp yönetim kurulu üyelerine ve avukat Cenk Gündoğdu'ya teşekkür edildi.

Etiketler: TFF 1. Lig, elazığspor, Elazığspor transfer yasağı, fifa, CAS
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