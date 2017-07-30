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El Clasico'nun galibi Barcelona

Barcelona, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

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El Clasiconun galibi Barcelona

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, Real Madrid ile Barcelona, Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, Lionel Messi'nin 3 ve Ivan Rakitic'in 7. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Real Madrid, Mateo Kovacic'in 14 ve Marco Asensio'nun 36. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitti.

Arda Turan 73. dakikada oyuna girdi

Gerard Pique, 50. dakika Barcelona'nın bir kez daha öne geçmesini sağladı. Arda Turan'ın 73. dakikada oyuna girdiği maçta başka gol olmayınca Barcelona, 25 yıl sonra İspanya dışında oynanan El Clasico'yu 3-2 kazandı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası ABD ayağında çıktığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Katalan ekibi, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
 

Etiketler: El Clasico, barcelona
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