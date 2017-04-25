  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.581
    EURO 3.918
  • BIST 94634.91
    ALTIN 145.615
Buradasınız : » » El Clasico, milyonlarca taraftarı ekrana kilitledi

El Clasico, milyonlarca taraftarı ekrana kilitledi

Real Madrid ile Barcelona arasında geçen pazar oynanan El Clasico, 2 milyon 563 bin kişi tarafından televizyondan takip edilerek ligde izlenme rekoru kırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
El Clasico, milyonlarca taraftarı ekrana kilitledi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonu Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği El Clasico'yu 2,5 milyondan fazla taraftar ekranlardan takip etti.

Barcelona'nın aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olduğu ligin 33. haftasında oynanan El Clasico, futbolseverleri ekran başına kilitledi.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Barcelona arasındaki mücadele, 2 milyon 563 bin taraftarla sezonun ekrandan en çok izlenen lig maçı oldu. Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı El Clasico ise 2 milyon 214 bin seyirci tarafından takip edilerek televizyondan en çok izlenen ikinci lig maçı konumuna geldi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda pazar günü oynanan karşılaşma, dünya genelinde ise 185 ülkede 650 milyon futbolsever tarafından izlendi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcıları arasında El Clasico'ya ilişkin en çok paylaşımda bulunan ülkeler ise sırasıyla Meksika, Endonezya ve Brezilya oldu. İspanya ise söz konusu sıralamada 5'inci basamakta yer aldı.

Etiketler: real madrid, barcelona, real madrid barcelona maçı, Messi, El Clasico, ronaldo
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER