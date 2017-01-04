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Egemen Korkmaz Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider kapatan Medipol Başakşehir, İsviçre İkinci Futbol Ligi takımlarından Wil 1900'de forma giyen savunma oyuncusu Korkmaz'ı transfer etti.

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Egemen Korkmaz Medipol Başakşehirde

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider kapatan Medipol Başakşehir, İsviçre İkinci Futbol Ligi takımlarından Wil 1900'de forma giyen savunma oyuncusu Egemen Korkmaz'ı transfer etti.

Wil 1900 Kulübünden yapılan açıklamada, sportif direktör Roland Koch'un yanı sıra futbolcular Egemen Korkmaz ve Murat Akın ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Takım kaptanı Egemen Korkmaz'ın, Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'e transfer olduğu kaydedildi. İsviçre ekibinin, 2015 yazında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı 34 yaşındaki Egemen, bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı ve bir gol attı.

Sezon başında Kardemir Karabükspor'dan alınan orta saha oyuncusu Murat Akın'ın ise TFF 1. Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Göztepe ile anlaştığı aktarıldı. Sezon başından itibaren 17 maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asist üretti.

Etiketler: Egemen Korkmaz, Medipol Başakşehir
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