Efsane futbolcu Beckham'dan 'ManU' itirafı

Kullandığı serbest vuruşlar ve oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan emekli yıldız David Beckham, geçmişteki tercihleriyle ilgili konuştu.

BBC Radyo'da bir programa katılan 41 yaşındaki efsane, alt yapısından yetiştiği Manchester United'tan ayrılmanın kendisini şok ettiğini söyledi.

"Bana kalsa hiç gitmezdim" diyen Beckham, "Kırmızı Şeytanlar"dan ayrılığın kendisi için yıkım olduğunu anlattı.

Beckham ayrıca, Old Trafford'ta iken çok mutlu olduğunu, Real Madrid forması giydiği 3 sezon boyunca ise hiç bir Manchester United maçını izlemediğini ifade etti.

İngiliz yıldız, Sir Alex Ferguson'un kendisine krampon fırlatmasını, "anormal bir kaza" olarak niteledi.

Real Madrid, Beckham için ManU'ya 2003 yılında 35 milyon avroluk bir ücret ödemişti.

Sir Alex Ferguson ise bu transfer için, " takımın gözünde Beckham benden daha büyük olmaya başlamıştı. Bu sürdürülebilir değildi" diye açıklamıştı.

