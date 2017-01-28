'Efsane Avni Aker'e Veda' belgeselinin galası yapıldı

Trabzonspor Kulübü ve İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği, yönetmen Cengiz Özkarabekir tarafından hazırlanan 'Efsane Avni Aker'e Veda' belgeseli için bir alışveriş merkezinde gala düzenlendi.

Galada açıklamada bulunan yönetmen Cengiz Özkarabekir, belgeseli sinema tekniği kullanarak oluşturduklarını belirterek, "Belgesel, 88 dakika sürüyor. Biraz uzun gözükmesine rağmen su gibi akıp gidiyor. Yaklaşık 6 ay boyunca bunun için çalıştık. Trabzon'a ve Trabzonspor'a dair bir şeyler oluşturmak benim için çok önemliydi. Bunu da yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Belgeselin sponsorluğunu üstlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Trabzonspor'u bir futbol kulübünden çok daha öte gördüğünü dile getirerek, "Bu ruhu bize aşılayan 70'lerin oluşturduğu ruh ama daha öncesinde bu şehirde olan spor kültürü. O genç, pırıl pırıl delikanlılar sahada koşarken tüm Türkiye'nin yüreğini kabarttılar. Onlar, 'Yokluk hiç önemli değil, para hiç önemli değil, önemli olan temsil ettiğiniz duygular.' dediler." şeklinde görüş belirtti.

Galaya, Trabzonsporlu eski futbolcuların yanı sıra yöneticiler, teknik adamlar ve çok sayıda davetli katıldı.