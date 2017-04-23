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Eczacıbaşı VitrA Avrupa üçüncüsü oldu

Eczacıbaşı VitrA, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

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Eczacıbaşı VitrA Avrupa üçüncüsü oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu üçüncü tamamladı.

İlk gün maçında VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlılar, Dinamo Moskova karşısında galip gelerek üçüncü sırayı almayı başardı.

Maça iyi başlayan taraf olan Eczacıbaşı VitrA, file önünde rakibine üstünlük kurarak ilk teknik molaya 8-2 önde geldi. Rus ekibi, savunmada toparlanmaya başlamasıyla aradaki farkı 2 sayıya (7-9) kadar indirirken, Eczacıbaşı VitrA ikinci teknik molaya 16-12 üstün girmeyi başardı. Turuncu-beyazlı ekip, Neslihan Demir Güler, Adams ve Hande Baladın ile etkili olduğu seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci setin başında tutuk bir görüntü çizerken, yapılan hatalar sonrası Dinamo Moskova ilk teknik molaya 8-6 önde geldi. Oyunda inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan turuncu-beyazlılar, Rus ekibinde Goncharova ile Shcherban'ı durdurmakta da zorlanınca Dinamo Moskova ikinci teknik molaya 16-14 üstün ulaştı. İstediği ritmi bir türlü yakalayamayan turuncu-beyazlı ekip, Rus ekibinin ikinci seti 25-19 kazanmasını önleyemedi ve maçta durum 1-1'e geldi.

Üçüncü sete etkili başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA olmasına karşın çabuk toparlanan Dinamo Moskova, ilk teknik molaya 8-7 üstün geldi. Turuncu-beyazlılar, Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğü ele alıp 15-10 öne geçerken, yapılan basit hatalara karşın ikinci teknik molaya 16-13 galip durumda girdi. Son bölüme 24-20 önde girmesine karşın Dinamo Moskova'nın farkı 1'e indirmesini engelleyemeyen turuncu-beyazlılar, buna rağmen seti 25-23 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Maçın dördüncü setine hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde geldi. Dinamo Moskova'da De la Cruz'un etkili performansı oyunu dengelerken, turuncu-beyazlılar ikinci teknik molaya 16-15 üstün durumda ulaştı. Son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanmayı başardı. 

Etiketler: Eczacıbaşı VitrA, voleybol, Avrupa Şampiyonası, avrupa üçüncülüğü
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