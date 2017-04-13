  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.67
    EURO 3.907
  • BIST 90502.43
    ALTIN 151.79
Buradasınız : » » Dybala sözleşmesini yeniledi

Dybala sözleşmesini yeniledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala’nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dybala sözleşmesini yeniledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala’nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Mücevher" takma adıyla anılan 23 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala’nın bu performansının üstünden 48 saat geçmeden Juventus Kulübü Genel Menajeri Giuseppe Marotta ile futbolcunun menajeri Pierpaolo Triulzi’nin sözleşmeyi uzatan imzaları attığı belirtildi.

Palermo’dan 2015'te Juventus’a transfer olan Dybala, bu sezon 36 maçta 16 gol attı.

Etiketler: Juventus, dybala, sözleşme yenileme, İtalya Birinci Futbol Ligi, transfer
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER