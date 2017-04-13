Dybala sözleşmesini yeniledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala’nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Mücevher" takma adıyla anılan 23 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala’nın bu performansının üstünden 48 saat geçmeden Juventus Kulübü Genel Menajeri Giuseppe Marotta ile futbolcunun menajeri Pierpaolo Triulzi’nin sözleşmeyi uzatan imzaları attığı belirtildi.
Palermo’dan 2015'te Juventus’a transfer olan Dybala, bu sezon 36 maçta 16 gol attı.