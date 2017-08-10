  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

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Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

Mevcut başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra gerçekleştirilen kongre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkan yardımcıları olarak açıklandı.

Genel kurula Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa dışındaki kulüpler başkan düzeyinde katıldı.

Etiketler: Kulüpler Birliği, dursun özbek, başkan seçimi
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