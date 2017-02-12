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Durant eski seyircisi önünde kazandı

NBA'de eski takım arkadaşları Durant ile Westbrook'un karşı karşıya geldiği maçta Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder'ı 130-114 mağlup etti.

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Durant eski seyircisi önünde kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) eski takımı Oklahoma City Thunder'a ilk kez konuk olan Kevin Durant, ürettiği 34 sayı ve 9 ribauntla, Golden State Warriors'ın maçı 130-114 kazanmasında başrol oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'un karşı karşıya geldiği maçta Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 130-114 yendi.

Warriors'a gittikten sonra Thunder taraftarı karşısına ilk defa çıkan Durant, 34 sayı ve 9 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Stephen Curry 26 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Klay Thompson da 26 sayıyla Durant'e eşlik etti.

Thunder'da Westbrook'un 47 sayı, 11 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

76ers, Heat'e "dur" dedi

Miami Heat'i 117-109 mağlup eden Philadelphia 76ers, rakibinin 13 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 19 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Robert Covington, 19 sayı, 4 top çalmayla mücadele eden Nerlens Noel ve kenardan gelerek 19 sayı, 6 ribaunt üreten Dario Saric taşıdı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 14 sayı kaydetti.

Heat cephesinde Goran Dragic 30 sayı, 5 ribaunt, Hasan Whiteside 12 sayı, 19 ribaunt ve yedek oyuncu James Johnson 26 sayıyla oynadı.

Harden'dan 3 çeyrekte 40 sayı

Houston Rockets, ağırladığı Phoenix Suns'ı 133-102 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

Son çeyrekte oynamadığı mücadeleyi 40 sayı, 8 asist, 6 ribauntla tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, bu sezon 9. kez 40 sayı barajını geçti.

Suns'ta Devin Booker 18, T.J. Warren 14, Alex Len ve Tyler Ulis 13'er sayı attı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Etiketler: nba, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, basketbol
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