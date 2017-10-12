  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.642
    EURO 4.331
  • BIST 103816.04
    ALTIN 151.552
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Dünyanın En İyi Balta Atıcısı' olmak için mücadele ediyorlar

'Dünyanın En İyi Balta Atıcısı' olmak için mücadele ediyorlar

ABD, Kanada, Brezilya ve İrlanda'da 15 kentte başlayan ve bin kişinin mücadele ettiği Dünya Balta Atma Ligi'nde şampiyon olan katılımcıya 3 bin 500 ABD doları ödül verilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyanın En İyi Balta Atıcısı olmak için mücadele ediyorlar

Stresten kurtulmak için farklı yollar arayanlar için ilk kez ABD'de açılan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan "balta atma" poligonları dünya şampiyonunun belirleneceği bir lige kavuştu.

Bad Axe Throwing şirketinin ev sahipliğinde ABD, Kanada, Brezilya ve İrlanda'da düzenlenen Dünya Balta Atma Ligi (The World Axe Throwing League - WATL), 9-10 Ekim tarihlerinde aralarında Chicago'nun da bulunduğu 15 kentte başladı.

Yaklaşık bin kişi 8 hafta mücadele edecek
Dünyanın ilk balta atma şampiyonası olma özelliğine sahip turnuvada yaklaşık bin kişi 8 hafta mücadele edecek.

İlk 7 hafta sonunda yaptıkları günlük kırkar atışa göre değerlendirilecek balta atıcılarından "en iyileri" son hafta gerçekleştirilecek turnuvaya çağrılacak.

"Dünyanın En İyi Balta Atıcısı" seçilecek katılımcıya 3 bin 500 ABD doları ödül verilecek.

Etiketler: Dünya Balta Atma Ligi, abd, Kanada, Brezilya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER