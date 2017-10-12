'Dünyanın En İyi Balta Atıcısı' olmak için mücadele ediyorlar

Stresten kurtulmak için farklı yollar arayanlar için ilk kez ABD'de açılan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan "balta atma" poligonları dünya şampiyonunun belirleneceği bir lige kavuştu.

Bad Axe Throwing şirketinin ev sahipliğinde ABD, Kanada, Brezilya ve İrlanda'da düzenlenen Dünya Balta Atma Ligi (The World Axe Throwing League - WATL), 9-10 Ekim tarihlerinde aralarında Chicago'nun da bulunduğu 15 kentte başladı.

Yaklaşık bin kişi 8 hafta mücadele edecek

Dünyanın ilk balta atma şampiyonası olma özelliğine sahip turnuvada yaklaşık bin kişi 8 hafta mücadele edecek.

İlk 7 hafta sonunda yaptıkları günlük kırkar atışa göre değerlendirilecek balta atıcılarından "en iyileri" son hafta gerçekleştirilecek turnuvaya çağrılacak.

"Dünyanın En İyi Balta Atıcısı" seçilecek katılımcıya 3 bin 500 ABD doları ödül verilecek.