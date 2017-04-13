Dünya Yelken Federasyonu komitelerine 3 Türk seçildi

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Fenerbahçe Yelken Şubesi Başkanı Selma Rodopman ve Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Asbaşkanı Pınar Coşkuner Genç, Dünya Yelken Federasyonu komitelerinde seçildi.

Federasyonun internet sitesinde, başkan Özlem Akdurak'ın, Dünya Yelken Federasyonu Yarışmalar Kuruluna, Selma Rodopman'ın okyanus ve kıyı yelkenciliği kuruluna, uluslararası hakem ve EUROSAF Asbaşkanı Pınar Coşkuner Genç'in de bölgesel organizasyonlar ve yelkenciliğin gelişimi kuruluna üye olarak seçildikleri bildirildi. AA