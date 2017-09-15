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Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. etabı Portekiz'de

Kenan Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Portekiz'de yapılacak.

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Dünya Supersport Şampiyonasının 9. etabı Portekizde

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. etabına Portekiz ev sahipliği yapacak.

Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda, İtalya (2), Büyük Britanya ve Almanya'da düzenlenen 8 yarışın ardından sezonun 9. etabı, Portekiz'de koşulacak.

Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki yarışın sıralama turları yarın TSİ 14.25'te, yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sonraki etaplarda gösterdiği üstün performansla şampiyonada yeniden iddialı duruma geldi. 

Etiketler: Dünya Süpersport Şampiyonası, portekiz
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