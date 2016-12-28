Dünya şampiyonu kariyerini zirvede noktalayacak

Yaklaşık 20 yıldır giydiği ay-yıldızlı formayla kariyerine dünya ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran milli karateci Enes Erkan, Mayıs 2017'de Samsun'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda jübilesini yaparak, kariyerini zirvede tamamlayacak.

1994 yılında başladığı karatede kısa sürede büyük başarılar elde eden ve zirveye çıkarak iki kez üst üste dünya şampiyonu olan Enes, 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra birçok başarıya imza atarak, 17 yıldır terlettiği milli formayla Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

2017 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda jübilesini yapacak olan dünya şampiyonu Enes, kariyerini zirvede bırakarak Türk sporuna minder dışında da hizmete devam edecek.

"Zirvede bırakmanın zamanı geldi"

Milli karateci Enes Erkan, Samsun'da düzenlenecek şampiyona hazırlıklarına başladığını söyledi.

Son Dünya Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alamadığını ifade eden Enes, "Orası son hedef olarak düşündüğüm bir maç. Samsun'da jübile maçına çıkacağım. Hem milli takım hem de takım forması altında sporculuk kariyerimi noktalama maçım olacak. Sonuçlar hepimiz için iyi olur inşallah. Hazırlıklara da başladık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Enes, 2012 ve 2014 yıllarında dünya şampiyonluğu sevincini yaşadığını anımsatarak, "Birçok rekora imza attım. Türkiye'de üst üste ferdi olarak 2 dünya, 3 Avrupa, 1 Avrupa Oyunları şampiyonluğu getirdim ve bunların hepsi üst üste oldu. Şu anda toplam 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğum oldu. Bence güzel bir kariyer oldu ve zirvede bırakmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"Yeni sporcular yetiştirilmesine katkı sağlayacağım"

Milli karateci Enes Erkan, şampiyonluğuna zarar vermek istemediğini, jübilesinden sonra da spordan kopmayacağını bildirdi.

Türk sporuna her anlamda destek vereceğini vurgulayan Enes, şunları kaydetti:

"Zirvede bırakıp yeni şampiyonlar yetişmesi için çalışmalarıma devam edeceğim. 22 yıldır bu sporu yapıyorum, sporun içerisinden kopamam. Yönetim, hocalık, sporculara menajerlik ve her anlamda destek vermek için elimden geleni yapacağım. Spor adına hizmet edebilmek için elimden gelen desteği, tecrübeleri aktarmaya devam edeceğim."

Milli sporcu, 22 yıllık kariyerinde unutamadığı maçı 2012'deki Dünya Şampiyonası'nda yaptığını, o turnuvada büyükler kategorisinde ilk kez dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı. Dünya şampiyonu Enes, "Karate branşında 10 yıldır dünya şampiyonluğu yoktu. 10 yıl sonra gelen bir dünya şampiyonluğu hem beni hem de herkesi çok mutlu etmişti. 2015'te Bakü'de yapılan Avrupa Oyunları da unutulmazlarım arasında. Orada ülkemiz adına bayrağı ben taşımıştım, bu da çok onur vericiydi." şeklinde konuştu. AA