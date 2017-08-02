  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Dünya rekortmeni Usain Bolt, Mourinho'dan görev bekliyor

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, atletizmi bıraktıktan sonra taraftarı olduğu Manchester United'da görev almayı umuyor.

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Dünya rekortmeni Usain Bolt, Mourinhodan görev bekliyor

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, atletizmi bıraktıktan sonra taraftarı olduğu Manchester United'da görev almayı umuyor.

İngiliz basınına konuşan 30 yaşındaki Bolt, emekliliğinde ne yapacağıyla ilgili ısrarlı sorulara esprili bir yanıt vererek, "Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan telefon bekliyorum. Sanırım transfer döneminin son gününü bekliyor." dedi.

100 metrede (9.58) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda son kez piste çıkacak.

Şampiyonada erkekler 100 ve 4x100 metre takım yarışlarında madalya mücadelesi verecek olan Bolt, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda 8 kez altın madalya kazandı.

Etiketler: usain bolt, jose mourinho, manchester united
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