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Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında olacak

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT ekranlarında olacak.

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Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında olacak

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT ekranlarında olacak.

64 maçın tamamı 4K (UHD) kalitesiyle TRT 4K ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

21'incisi Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası karşılaşmaları 14 Haziran 2018 ile 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında oynanacak.

Maçlar Moskova, Saint Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Volgograd, Saransk, Rostov-on-Don, Sochi ve Yekaterinburg şehirlerinde yapılacak. 

32 ülkenin katılacağı dev organizasyonda grup kuraları 1 Aralık 2017'de çekilecek. 

Etiketler: 2018 Dünya Kupası, TRT, rusya
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