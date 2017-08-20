'Dünya Güreş Şampiyonası' Paris'te başlıyor

Dünya Güreş Şampiyonası yarın Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak.
Güreşte, olimpiyatlardan sonraki en önemli organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette müsabakalar yapılacak.
AccorHotels Arena'da 6 gün sürecek şampiyonada 7'si kadın, 23 ay-yıldızlı sporcu madalya mücadelesi verecek. Paris'te sadece kadınlar 69 kiloda Türk güreşçi yer almayacak.
Şampiyonanın ilk iki gününde grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. İlk gün grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Metehan Başar ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.
Organizasyon boyunca elemeler TSİ 11.00, madalya müsabakaları ise 20.00'de başlayacak.
Elif Jale ve Buse sakat
Dünya Şampiyonalarında elde ettiği iki üçüncülükle kadınlarda Türkiye'ye madalya kazandıran tek güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak'ın yanı sıra Buse Tosun, sakatlıkları nedeniyle Fransa'da millileri yalnız bırakacak.
Kadınlar 69 kiloda mücadele eden Buse'nin yerine kafileye sporcu dahil edilmezken, 58 kiloda güreşen Elif Jale'nin yokluğunda Türkiye'yi Ayşe Vatansever temsil edecek.
Yasemin yeni rekor peşinde
Elif Jale Yeşilırmak ve Buse Tosun'un yer almadığı kadroda kadınlarda en büyük sorumluluk ise 75 kiloda Türkiye adına güreşecek Yasemin Adar'a düşecek.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının sahibi Yasemin, bu kez Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutarak, yeni bir ilke imza atmaya çalışacak.
Taha ve Rıza, 3. altın madalyayı hedefliyor
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin en önemli altın madalya umutları ise yine Taha Akgül ve Rıza Kayaalp olacak.
İkişer dünya şampiyonlukları bulunan Taha ve Rıza, 3. kez kürsünün ilk basamağında yer almaya çalışacak.
2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncü olan, son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takan Soner Demirtaş ise Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyası için mindere çıkacak.
Ağır sıklette Türk güreşçiler favori
Dünya Güreş Birliği (UWW), ağır sıkletlerde Türk güreşçileri favori gösterdi.
Erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlar 75 kiloda da Yasemin Adar, altın madalyaya en yakın güreşçi olarak gösterildi.
UWW, şampiyona tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçiyi favori ilan etti.
Las Vegas'ta 18 yıl sonra 3 altın madalya gelmişti
Türkiye, 2015'te Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.
Erkekler serbest stilde Taha Akgül (125 kilo), grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Selçuk Çebi (80 kilo) altın madalyanın sahibi olmuştu.
Türk Milli Takımı, Dünya Şampiyonalarında 18 yıl aradan sonra 3 altın madalya elde etme başarısı göstermişti.
Dünya Şampiyonası kadrosu
Paris'te madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:
Serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Cengizhan Erdoğan
65 kilo: Mustafa Kaya
70 kilo: Yakup Gör
74 kilo: Soner Demirtaş
86 kilo: Selim Yaşar
97 kilo: Rıza Yıldırım
125 kilo: Taha Akgül
Grekoromen stil
59 kilo: Hammet Rüstem
66 kilo: Atakan Yüksel
71 kilo: Murat Dağ
75 kilo: Fatih Cengiz
80 kilo: Aslan Atem
85 kilo: Metehan Başar
98 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Sümeyye Sezer Zeybek
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Ayşe Vatansever
60 kilo: Derya Bayhan
63 kilo: Hafize Şahin
75 kilo: Yasemin Adar