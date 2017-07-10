Dünya 1 numarası Wimbledon'a veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar dünya 1 numarası Angelique Kerber, dördüncü tur mücadelesinde Garbine Muguruza'ya 2-1 yenilerek, elendi.

Tek kadınlar dördüncü turunda dünya 1 numarası Alman Kerber ile 15. basamakta bulunan İspanyol Muguruza karşılaştı.

İlk seti Alman tenisçi 6-4 üstün tamamlasa da sonraki setleri 6-4'lük skorlarla kaybederek, Muguruza'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Günün diğer tek kadınlar mücadelesinde de dünya 5 numarası Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, 13 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'ya 2-0 yenildi.