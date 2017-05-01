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Buradasınız : » » Drift sezon açılışı büyük ilgi gördü

Drift sezon açılışı büyük ilgi gördü

PWR Balata ana sponsorluğunda RedBull.com ve Motul desteği ile gerçekleşen Apex Masters 2017 Türkiye Drift Şampiyonası 1. Yarışı TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde koşuldu.

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Drift sezon açılışı büyük ilgi gördü

Nefes nefese geçen büyük mücadeleler, 3.000 kadar biletli seyirci tarafından ilgiyle takip edildi. Körfez pistinin dar ve keskin virajları pilotları zorlarken, sürücülerin eşleşmelerdeki performansları izleyenlere için adrenalin dolu görsel bir şölen yaşattı.

29 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamada günün birincisi 85 puan ile Furkan Karan olurken, ikincisi DM D’Team pilotu Mert Bilaloğlu ve üçüncüsü ise yine aynı takımdan Kemal Özhaseki oldu.

30 Nisan Pazar günü antrenman turları sonrasında, pilotlarla tanışma ve padok ziyaretine ilgi büyük oldu ve ardından kapı kapıya ve bol dumanlı geçen mücadeleleri seyirciler de adeta nefeslerini tutarak heyecanla takip etti… Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen geçen sezonun sürpriz isimlerinden Furkan Karan ile 2016 sezonunun en iyi takımı DM D’Team’in deneyimli pilotu Mert Bilaloğlu arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını kaldıran isim Furkan Karan oldu. Bilaloğlu’nun ikinciliği elde ettiği sezon açılış yarışında üçüncülüğü kazanan isim ise Kemal Soylu oldu. Şanslı izleyicilerin drift araçlarının sağ koltuklarında bu heyecana ortak olduğu etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya ve Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Burak Ünal’dan aldılar.

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, 30 Temmuz tarihinde Drift Otomobil Sporları Kulübü organizasyonu ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek. 

Etiketler: drift, türkiye drift şampiyonası
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