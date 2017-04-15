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Dortmundlu oyuncu Bartra taburcu edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde B. Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan İspanyol oyuncu Bartra'nın, taburcu edildi.

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Dortmundlu oyuncu Bartra taburcu edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan Borussia Dortmundlu İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Borussia Dortmund’un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve elinden başarılı bir operasyon geçiren İspanyol oyuncunun taburcu edildiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında Bartra'nın el bileği kırılmıştı. Borussia Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, dortmund oyuncusu, marc bartra, taburcu
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