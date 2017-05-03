  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Dörtlü Final maç programı belli oldu

Dörtlü Final maç programı belli oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 19 Mayıs Cuma günü saat 18.30'da CSKA Moskova-Olympiakos ve saat 21.30'da Fenerbahçe-Real Madrid maçları yapılacak.

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Dörtlü Final maç programı belli oldu

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonunun maç programı belli oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan programda, üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer alan Türk temsilcisi Fenerbahçe ile İspanya'nın Real Madrid takımı, 19 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Rus ekibi CSKA Moskova, play-off turunda Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile aynı gün saat 18.30'da kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın üçüncülük maçı, 21 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Final karşılaşması ise aynı gün saat 21.00'de oynanacak.

Etiketler: Dörtlü Final maç programı, thy avrupa ligi, basketbol
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