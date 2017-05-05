Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Resmi internet sayfasÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunan Djokovic, antrenÃ¶rleri Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch ve fizyoterapisti Miljan Amanovic ile bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÃ§Ä±klamada, teknik ekibine bugÃ¼ne kadarki katkÄ±larÄ±nda dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden 29 yaÅŸÄ±ndaki tenisÃ§i, "OnlarÄ±n desteÄŸi olmadan profesyonel spor hayatÄ±mda bugÃ¼nkÃ¼ kariyerime ulaÅŸamazdÄ±m. RÃ¼yalarÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmem iÃ§in bana kendilerini adadÄ±lar ve her zaman tam destek verdiler. Ama forma girmek iÃ§in yeniliÄŸe ihtiyaÃ§ duyuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Djokovic, zor bir karar alarak bu yÃ¶nde deÄŸiÅŸikliÄŸe gittiÄŸini ve yeni antrenÃ¶rlerinin seÃ§iminde aceleci davranmayacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.