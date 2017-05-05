  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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BuradasÄ±nÄ±z : » » Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Erkeklerde dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n 2 numarasÄ±nda yer alan SÄ±rp teniÌ‡sÃ§iÌ‡ Novak Djokovic, teknik ekibiyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Djokovicten yenilik operasyonu

Resmi internet sayfasÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunan Djokovic, antrenÃ¶rleri Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch ve fizyoterapisti Miljan Amanovic ile bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÃ§Ä±klamada, teknik ekibine bugÃ¼ne kadarki katkÄ±larÄ±nda dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden 29 yaÅŸÄ±ndaki tenisÃ§i, "OnlarÄ±n desteÄŸi olmadan profesyonel spor hayatÄ±mda bugÃ¼nkÃ¼ kariyerime ulaÅŸamazdÄ±m. RÃ¼yalarÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmem iÃ§in bana kendilerini adadÄ±lar ve her zaman tam destek verdiler. Ama forma girmek iÃ§in yeniliÄŸe ihtiyaÃ§ duyuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Djokovic, zor bir karar alarak bu yÃ¶nde deÄŸiÅŸikliÄŸe gittiÄŸini ve yeni antrenÃ¶rlerinin seÃ§iminde aceleci davranmayacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Etiketler: Novak Djokovic
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