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Buradasınız : » » Devler Ligi'nde üçüncü ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor

Devler Ligi'nde üçüncü ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor

Üçüncü ön eleme turu rövanş maçları, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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Devler Liginde üçüncü ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanşları, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, Belçika ekibi Club Brugge'ü 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te ağırlayacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)

2 Ağustos (Çarşamba):

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AEK (Yunanistan) (2-0)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viitorul (Romanya) (0-1)

20.00 BATE (Belarus) - Slavia Prag (Çekya) (0-1)

20.45 Medipol Başakşehir - Club Brugge (Belçika) (3-3)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Vardar (Makedonya) (0-1)

21.15 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-3)

21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya) (2-2)

21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (0-2)

21.30 FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Maribor (Slovenya) (0-1)

21.45 Ajax (Hollanda) - Nice (Fransa) (1-1)

21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan) (3-1)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (1-1)

21.45 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya) (0-0)

21.45 Legia (Polonya) - Astana (Kazakistan) (1-3) 

Etiketler: şampiyonlar ligi, ön eleme turu maçları
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