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Devler Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yarın Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmaları oynanacak.

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Devler Liginde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

12 Nisan:

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, devler ligi
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