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Buradasınız : » » Dev maçta 11'ler belli oldu

Dev maçta 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Dev maçta 11ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.
Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak dev maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Kariyerinde ikinci derbisine çıkacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
 
İşte ilk 11'ler
 
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosica, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk Tosun
 
Fenerbahçe:  Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie.
 
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.
 
Kupada, Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlayan Beşiktaş; Amed Sportif Faaliyetler ve Menemen Belediyespor'un da bulunduğu C Grubu'nu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitiren Fenerbahçe ile eşleşti.
 
İki takım, geçen sezonun son haftalarında hizmete giren Vodafone Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek. Konuk Fenerbahçe'nin taraftarı, derbilerde deplasman yasağının kalkmasının ardından 5 yılı aşkın süre sonra takımını rakip sahada destekleyecek.
 
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