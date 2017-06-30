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Dev kupanın final heyecanı TRT1'de

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinin adı belli oldu.

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Dev kupanın final heyecanı TRT1de


2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinin adı belli oldu.

Kupa Şili ya da Almanya'ya gidecek. Dünya Kupası'nın provası niteliğini taşıyan dev turnuvada final ve 3'üncülük maçları 2 Temmuz Pazar günü TRT 1 ve trtspor.com'dan canlı yayınlanacak.

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda final maçı Şili ile Almanya arasında oynanacak. Şili, yarı finalde son Avrupa şampiyonu Portekiz'i penaltılarla elemişti. Şili'nin finaldeki rakibi ise Meksika'yı 4-1 mağlup eden Almanya oldu.

İki ekip Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda eşleşmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 Copa America'yı kazanan Şili, finalde "Panzerler"i geçerse, 2018 Dünya Kupası'na çifte kupa ile gidecek. Son Dünya Şampiyonu Almanya ise kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeyi hedefliyor.

Şili - Almanya FIFA Konfederasyonlar Kupası final maçı 2 Temmuz Pazar Günü saat 21:00'de TRT 1 ekranlarında futbol severler ile buluşacak.

Kupa'da 3'üncülük, 4'üncülük maçı ise Portekiz ile Meksika arasında oynanacak. Saat 15:00'de başlayacak mücadele yine TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Her iki maçı futbolseverler trtspor.com'dan da canlı izleyebilecek.

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