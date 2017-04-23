Dev derbide 11'ler belli oldu

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İşte dev maçın 11'leri:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Lionel Carole, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak.

Lig lideri Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde son 7 haftaya giren sarı-lacivertliler, ikincilik iddiasını devam ettirmek için Türk Telekom Arena'dan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Bu dev maç öncesinde Sarı Kırmızılılar 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Van Persie'nin attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

385. randevu

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 384 maçtan 145'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 531 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Son 5 sezonda ev sahipleri yenilmedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı.

Dev derbi öncesi notlar

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı.

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, bu sezon sarı-lacivertlilerin derbilerde attığı 3 gole de imza koydu.

Süper Lig'de bu sezon yapılan 27 maçta iki takım da rakip filelere 50'şer gol gönderdi. Galatasaray, kalesinde 32 gol görürken, Fenerbahçe, rakip oyuncuların 26 golüne engel olamadı.

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Türk Telekom Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Galatasaray, 100 milyon avroluk değere sahip. Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerliyle rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

Galatasaray, ligde çıktığı son 7 derbide de galibiyet elde edemedi.