Dev derbi berabere bitti

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'ndaki derbi maçta karşı karşıya geldi.

İlk yarı

3. dakikada Belhanda'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı Feghouli'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

20. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'de kaldı.

30. dakikada Maicon'un sağdan ortasında, ceza sahasında Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

40. dakikada Giuliano ile girdiği verkaç sonrası ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Janssen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Janssen'in yaptığı vuruşta, kaleye paralel giden top uzak taraftan oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

Mücadelenin 73. dakikasında Galatasaraylı Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Maçta kalan dakikalarda her iki takımın da çabası gol için yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.