Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada Valbuena'nın pasıyla soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım, dar açıya rağmen şut çekti. Kaleci Fabricio, ön direk dibinde meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

14. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Neto'nun kafayla vurduğu top, yandan auta çıktı.

17. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

18. dakikada Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında ceza sahasında Medel ile ikili mücadeleye giren Janssen yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.

GOL 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Giuliano, meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

31. dakikada Fenerbahçe yarı alanının ortalarında, sol kanatta kazanılan faulde topun başına geçen Quaresma'nın ortasında ceza sahası sağ çaprazında yükselen Pepe, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içindeki Hutchinson'a indirdi. Kanadalı oyuncunun uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

34. dakikada Valbuena'nın sağdan ortasında savunmayı aşan topa arka direkte Ozan Tufan vole ile vurdu. Yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan pasında Talisca'nın bıraktığı meşin yuvarlakla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Quaresma'nın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Quaresma, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'yle girdiği mücadelenin ardından hakem Ali Palabıyık'tan ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45. dakikada bir kırmızı kart da Fenerbahçe gördü. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun, Neto'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle son oyuncu olan Neto'yu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İlk yarının kalan süresinde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına Fenerbahçe 1-0 önde girdi.

İkinci Yarı

53. dakikada Giuliano'nun pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağdan kullandığı kornerde altıpasın gerisinden Cenk Tosun'un kafayla vurduğu topu kaleci Kameni son anda güçlükle kornere tokatladı.

76. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Alper Potuk'un ortasında altıpas içinde kaleciyi geçen top Ozan Tufan'a geldi. Bu oyuncuya çarpan meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

GOL 85. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Giuliano'nun şutunda meşin yuvarlağa Hutchinson'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, Hutchinson'ı da ikinci sarı karttan oyundan attı. 86'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Janssen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

GOL 87. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Oğuzhan Özyakup'un ortasında arka direkte Negredo'nun kafayla indirdiği topu Babel kafayla filelere yolladı: 2-1

88. dakikada hakem Ali Palabıyık, İsmail Köybaşı'yı Oğuzhan Özyakup'a sert faul yaptığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.