Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.