  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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Derbinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü yapılacak son 16 turu maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
 
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. İki takım arasında 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak müsabakaların hakemleri şunlar:
 
4 Şubat Cumartesi:
 
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
 
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım
 
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
 
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan
 
5 Şubat Pazar:
 
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: Özgür Yankaya
 
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
 
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
 
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
 
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, fenerbahçe beşiktaş derbisi hakemi, Ali Palabıyık
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