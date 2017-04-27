  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Derbideki olayların faturası kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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Derbideki olayların faturası kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı takıma 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, derbideki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bazı tribünlerdeki taraftarlara bir sonraki iç saha maçı için giriş yasağı uyguladı.

Fenerbahçe taraftarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 110 bin, saha olayları nedeniyle 30 bin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı ise 15 bin olmak üzere, toplam 155 bin lira para cezasına çarptırıldı. Derbide misafir tribününde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlara da bir sonraki deplasman müsabakasına giriş yasağı verildi. 

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, galatasaray - fenerbahçe derbisi, eyircisiz oynama cezası
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