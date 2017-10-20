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Derbide gözler kalecilerde olacak

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

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Derbide gözler kalecilerde olacak

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'nin sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 7 sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'ye sezon başında tranfser olan Kameni'nin derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera'nın 18. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe'ye karşı 18. kez Galatasaray'ın kalesini koruyacak.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 13'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası ve 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü.

Kameni'nin ilk heyecanı

Fenerbahçe'nin kalecisi Carlos Kameni, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta Türkiye'deki ilk derbisine çıkan Kamerunlu kaleci, ikinci derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.

Tecrübeli kaleci, bu sezon Fenerbahçe kalesini koruduğu 4 lig maçında kalesinde 4 gole engel olamadı. Kameni, görev aldığı bu 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertli takım, Volkan Demirel'in forma giydiği 4 müsabakada ise 8 kez topu ağlarından çıkardı.

Kaynak: AA

Etiketler: süper lig, Galatasaray, Fenerbahçe
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