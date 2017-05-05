Derbide Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan biletler tükendi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma için konuk sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan biletler tükendi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulunun kararları gereği, derbide misafir takım taraftarına ayrılan biletlerin kulüp tarafından dağıtılma zorunluluğu olduğu ve dağıtım işleminin de taraftarların yazılı başvuru sırasına göre gerçekleştirildiği belirtildi. Kulüp kongre üyeleri öncelikli olmak üzere, dağıtımın ardından biletlerin tükendiği ve bugünden itibaren başvuru kabul edilmediği aktarıldı.

Taraftarlar, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig karta transfer edemeyecek. Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacak.