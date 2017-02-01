Derbi öncesi Advocaat futbolcular ile konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi futbolcularına moral verdi.

Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Advocaat, idman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Futbolcularından Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik farklı yenilgiyi unutmalarını isteyen Advocaat'ın, "Ayağa kalkmamız lazım ve Beşiktaş maçı bir fırsat. Kayserispor maçında büyük hatalar yaptık ama artık buna takılmamalıyız. Beşiktaş'ı eleyip bunu lige yansıtmalıyız. Ligdeki mücadelemiz de devam edecek. Hala ligde yarışımız sürüyor." ifadelerini kullandığı bildirildi. AA

