  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Derbi öncesi Advocaat futbolcular ile konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, futbolcularıyla yaptığı toplantıda derbinin önemine dikkati çekti.

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Derbi öncesi Advocaat futbolcular ile konuştu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi futbolcularına moral verdi.
 
Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
 
Kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Advocaat, idman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.
 
Futbolcularından Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik farklı yenilgiyi unutmalarını isteyen Advocaat'ın, "Ayağa kalkmamız lazım ve Beşiktaş maçı bir fırsat. Kayserispor maçında büyük hatalar yaptık ama artık buna takılmamalıyız. Beşiktaş'ı eleyip bunu lige yansıtmalıyız. Ligdeki mücadelemiz de devam edecek. Hala ligde yarışımız sürüyor." ifadelerini kullandığı bildirildi. AA
 
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