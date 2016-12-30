Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'nin en hırçını

Fenerbahçe'de 16 haftalık sezonun ilk bölümde en hırçın futbolcu Mehmet Topal oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümü sona ererken, sarı-lacivertli ekipte forma giyen 21 farklı futbolcu, 2 kırmızı, 35 sarı kart gördü.

Bu futbolcular arasında 1 kırmızı, 5 sarı kartı bulunan Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin en hırçını olarak dikkati çekti. Deneyimli futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer takip etti.

En fazla sarı kart da Mehmet Topal'a

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Mehmet Topal, takımının en fazla sarı kart gören futbolcusu olarak ön plana çıktı.

Mehmet'i 4 sarı kartla Martin Skrtel takip ederken, Hasan Ali Kaldırım 3, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Robin van Persie, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Miroslav Stoch ikişer kez sarı kart gördü.

Volkan Demirel, Josef de Souza, Alper Potuk, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Roman Neustaedter, Gregory van der Wiel, Aatif Chahechouhe ve Jose Fernandao birer kez sarı kartla cezalandırıldı.

İki oyuncu hiç kart görmedi

Fenerbahçe'de iki futbolcu, sezonun 16 haftalık bölümünde hiç kart görmedi.

11 maçta forma giyen sağ bek Şener Özbayraklı ile 3 karşılaşmada süre alan orta saha oyuncusu Salih Uçan, ilk bölümü kart görmeden tamamladı.

Üç futbolcuya 5 maç ceza

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 3 futbolcu, toplamda 5 maç ceza aldı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk haftasında yapılan Medipol Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Mehmet Topal, iki maçı cezalı geçirdi. Milli futbolcu, sezon içinde gördüğü 5 sarı karttan dolayı 1 müsabakayı daha cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kaldı.

Sezonun ikinci haftasındaki Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Simon Kjaer, bir maç ceza aldı. Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen diğer oyuncu ise ilk yarıyı 4 sarı kartla tamamlayan Martin Skrtel oldu.

Öte yandan İsmail Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın cezasını Süper Lig maçında çekti. AA