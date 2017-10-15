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Demir Grup Sivasspor deplasmanda galip

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

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Demir Grup Sivasspor deplasmanda galip

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

2. dakikada orta sahada buluştuğu topla hareketlenen Trezeguet, ceza yayına kadar taşıdığı topu, ceza sahası içinde Mensah ile buluşturdu. Rakibiyle ikili mücadelede yerde kalan Mensah'tan seken topu karambolde önünde bulan Rangel'in şutunda savunamaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

8. dakikada Kone'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle kornere gitti.

45+2. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Ceza sahası içi sol tarafta buluştuğu topla hareketlenen Pavelka, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'ya aktardı. Veysel'in altı pastan yaptığı ilk vuruşta kaleciden dönen top yeninden aynı oyuncunun önünde kaldı. Veysel, ikinci şutunda topu filelerle buluşturdu: 1-0.

49. dakikada sol kanattan hareketlendiği topla ceza sahası içine giren Emre Kılınç, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Hakan Yandaş'a çıkardı. Hakan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

53. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasıyla topla buluşan Kone, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

64. dakikada Emre Kılınç'ın şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Yandaş'ın gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.

65. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

74. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Popov'un sağ kanattan ortasına altı pas içinde iyi yükselen Rangel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

82. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde meşin yuvarlak Dyakov'un önünde kaldı. Dyakov müsait durumda şutunda topu ağlarla gönderdi: 2-3.

Karşılaşmada konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Etiketler: demir grup sivasspor, süper lig
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