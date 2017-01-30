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Demba Ba sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, kariyerini Çin'de sürdüren eski futbolcusu Demba Ba'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Demba Ba sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.
 
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." denildi.
 
Shanghai Shenhua'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Senegalli forvet, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti.
 
Demba Ba sağlık kontrolünden geçti
 
 
Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Senegalli futbolcu Demba Ba, sağlık kontrolünden geçti. AA
 
Etiketler: transfer haberleri, SPor Toto Süper Lig, demba ba transferi, Beşiktaş
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