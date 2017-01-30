Beşiktaş, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Shanghai Shenhua'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Senegalli forvet, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti.

Demba Ba sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Senegalli futbolcu Demba Ba, sağlık kontrolünden geçti. AA