Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.534
    Euro: 3.7
  • BIST: 76682.06
    Altın: 129.838

Kapat
Buradasınız : » » Darüşşafaka Doğuş'ta transfer

Darüşşafaka Doğuş'ta transfer

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş, 19 yaşındaki pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Darüşşafaka Doğuşta transfer
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş, 19 yaşındaki pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı.
 
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zizic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Açıklamada, 2,10 metre boyundaki Zizic'in, Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak değerlendirildiği, ülkesinde KK Split ve KK Kastela takımlarında forma giydikten sonra 2015'in başında Cibona Zagreb'e transfer olduğu aktarıldı. Geçen sezon Cibona Zagreb'de yıldızı parlayan Zizic'in, 13,8 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla Adriyatik Ligi'nde en iyi genç yetenek seçildiği belirtildi.
 
Kısa sürede yaptığı sıçramayla NBA takımlarının dikkatini çeken Zizic'in, geçen yaz NBA draftına katıldığı ve Boston Celtics tarafından ilk turda ve 23. sırada seçildiği ifade edilen açıklamada, "Hırvat basketbolcu, buna rağmen NBA'e hemen gitmek yerine Avrupa'da kalarak tecrübe kazanmayı tercih etti. Bu sezona da Cibona Zagreb'de başlayan Zizic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 16 sayı, 5,9 ribaunt ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynadı. Zizic, Adriyatik Ligi'nde ise 20 sayı ve 9,2 ribaunt ortalamalarını yakaladı." denildi.
 
Zizic: Çok heyecanlıyım
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zizic, Darüşşafaka Doğuş'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.
 
David Blatt gibi bir başantrenör ile çalışacağı için mutlu olduğunu aktaran Zizic, "Avrupa'nın en iyi takımlarından Darüşşafaka Doğuş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Kadrosunda harika oyuncular bulunduran Darüşşafaka Doğuş son derece heyecan verici bir basketbol oynuyor. Ayrıca burada David Blatt gibi büyük bir antrenör ile çalışma imkanı da bulacağım. Dünyanın en iyi ikinci ligi olan THY Avrupa Ligi'nde takımıma en iyi katkıyı vermek için çalışacağım." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: Darüşşafaka Doğuş, transfer, Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER