Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Cedi Osman hayranıyım

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü David Blatt, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'a transfer olan milli basketbolcu Cedi Osman'ın hayranı olduğunu söyledi.

Blatt, daha önce görev yaptığı Cleveland Cavaliers'a Cedi Osman'ı önerdiğini belirterek, "Cedi Osman NBA'e seçildiği zaman draft odasındaydım. Onu almaları için öneride bulundum. O zamanlar hayranıydım, şu anda da Cedi Osman hayranıyım. Çok iyi şeyler başarabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bir başka NBA takımı Philadelphia 76ers forması giyecek milli oyuncu Furkan Korkmaz ile ilgili görüşlerini aktaran 58 yaşındaki başantrenör, "Furkan'ı çok başarılı buluyorum. NBA düzeyinde oynayabilecek bir basketbolcu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım altyapılarında uluslararası organizasyonlarda birçok başarı elde eden oyuncusu Okben Ulubay'ın potansiyeline değinen David Blatt, "Okben, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. O yüzden geçen sezon buraya aldık." diye görüş belirtti.

"İyi oyuncular oynar"

David Blatt, eleştirilen yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "İyi basketbolcular oynar. Bu durum hep böyle olacak. Cedi Osman oynadı. Daha çok Cedi Osman bulalım." değerlendirmesinde bulundu.

Genç basketbolculara çok çalışmaları gerektiği önerisinde bulunan Blatt, "Problemlerinizi kuralların çözmesini beklemeyin, sıkı çalışın, bir şeyler feda edin, kendinizi mükemmelliğe adayın ve yarışın. Sonunda bütün amaçlarınıza ve hedeflerinize ulaşacaksınız." şeklinde konuştu.

"Darüşşafaka'da devam etmek istedim"

ABD asıllı İsrailli başantrenör, Darüşşafaka'dan ayrılma hakkı olmasına rağmen kalmayı tercih ettiğini söyledi.

ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan Blatt, şunları kaydetti:

"Doğuş Grubu bana bir sözleşme sundu. Gidebilirdim de kalabilirdim de. Darüşşafaka'da devam etmek istedim. Sözleşmemde gitme ihtimalim vardı. Bu bana sunulmasına rağmen buraya bağlılığım sebebiyle kalmak istedim. Bu yüzden burada kalarak sözleşmemi tamamlamak istedim. Gelecek sezon için düşünüp karar vereceğim. Darüşşafaka'nın büyük bir kulüp olmasını istiyorum ve bunu dört gözle bekliyorum. Bu da burada kalma sebeplerimden biri."

Takımdan ayrılan Will Clyburn ve Brad Wanamaker gibi oyuncular yetiştirmeyi amaçladığını dile getiren tecrübeli başantrenör, "Hazırlık döneminde çok iyi çalıştık. Hem performans hem de kondisyon olarak iyi durumdayız. Yeni sezon öncesi heyecanlıyız. Darüşşafaka'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. İzlemesi keyifli ve yarış içinde olan, savaşmayı seven bir takım olacağız. Taraftarımız, bizi izlemekten çok büyük keyif alacak." ifadelerini kullandı.

"Savaşmak için doğdum"

David Blatt, ULEB Avrupa Kupası'ndaki hedefinin sorulması üzerine, "Ben savaşmak için doğdum. Bu benim için çok kolay bir bölüm." dedi.

Hedeflerine ulaşmak için doğru şeyler yapmaları gerektiğini anlatan Blatt, şöyle devam etti:

"Günlük olarak doğru şeyleri yapar, doğru şekilde hedefe ilerlerseniz zaten amacınız doğrultusunda başarılı olacaksınız. Hedef belirlemek aslında hiçbir şey ifade etmez. Doğru şeyler yapmak ve iyi alışkanlıklar elde etmek sizi sonuca götürür."

"En iyi takım her zaman kazanır"

Tecrübeli çalıştırıcı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Şampiyon Slovenya'nın iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Blatt, "Sürpriz olmadı çünkü en iyi basketbolu Slovenya oynadı. Belki turnuvadan önce İspanya favori gösteriliyordu ama en iyi basketbolu Slovenya ortaya koydu. Günün sonunda da en iyi takım her zaman kazanır." diye konuştu.

Son 16 turunda favorilerden İspanya'ya elenen Türk Milli Takımı'nın tecrübe eksikliği yaşadığını aktaran Blatt, "Çok iyi bir mücadele gördüm. Bunun yanında şanssız anlar yaşandı ve tecrübe eksikliğinden kaynaklı hatalar oldu. Türkiye'de basketbol hala gelişiyor ve hızla yukarı doğru tırmanıyor. Bu tırmanışla Türk Milli Takımı'nın da yukarı doğru ilerleyeceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı. AA