  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.447
    EURO 4.113
  • BIST 110423.11
    ALTIN 145.009
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dakikada 524 yumruk atarak dünya rekoru kırdı

Dakikada 524 yumruk atarak dünya rekoru kırdı

Sporcu Tolga Çakmak, bir dakikada 524 yumruk atarak, Guinness Dünya En Çok Yumruk Atma Rekoru'nu kırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dakikada 524 yumruk atarak dünya rekoru kırdı

Yeşilköy'de bir otelde gerçekleşen rekor denemesinde, 7 dalda antrenör olan 32 yaşındaki sporcu Çakmak, bir dakikada attığı 524 yumrukla, 2009'dan beri 428 yumrukla rekoru elinde bulunduran Avustralyalı sporcu Robert Ardito'yu geçerek, Guinness Dünya En Çok Yumruk Atma Rekoru'nun sahibi oldu.

Muay Thai, kick boks, krav maga, sambo, fitness, yüzme, atletizim ve dalgıçlık sporlarında yarışan Çakmak'ı, rekor denemesine 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı.

Çakmak, 20 yıldır sporla uğraştığını ve uzun zamandır rekor denemesi için çalıştığını belirterek, rekoru kırması için fikir veren kişinin Namık Ekin olduğunu söyledi.

Namık Ekin'le uzun zamandır çalıştığını dile getiren Çakmak, onun desteğiyle rekor denemelerine başladığını belirterek, "Namık hocam, 'Bir gün bu rekoru kıracaksın.' dedi. İlk yaptığım denemede daha önceki rekoru geçtim. Rekor denemesini 5 ay önce yapacaktık fakat 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olmasını istedik. 100 yıl önce atalarımız nasıl Avustralyalıları yendiyse bugün de tarih tekerrür etti. Bir Avustralyalı sporcunun elinden rekoru aldık ve Türkiye'ye getirdik. Bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz." diye konuştu.

Guinness Dünya Rekoru'nu elde etmek için çok çalıştığını anlatan Çakmak, hazırlık sürecinde günde 3-4 antrenman yaptığını söyledi.

"Tolga, doğuştan kabiliyetli"

Guinness Türkiye Temsilcisi Namık Ekin, antrenörlere gelen sporcuların bir kısmının yarış atı, bir kısmının ise sütçü beygiri olduğunu belirterek, Tolga Çakmak'ın iyi bir yarış atı olduğunu söyledi.

Çakmak'ın genetik olarak iyi bir yapıya ve DNA'larına kurgulanmış özelliklere sahip olduğunu dile getiren Ekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bunu yıllar evvel keşfettim. En çok şınav, mekik çekme ve 1 dakika içinde en çok yumruk atma rekoru ona çok uyuyordu. Çabuk kasılan kasları çok fazla ve onları çok çabuk kumanda edebiliyor. Zaten bana pek iş düşmedi Tolga doğuştan kabiliyetli olduğu için. İlk denemesinde zaten rekoru geçmişti. Son 15 saniye heyecanlı olduğunu hissettim. O heyecan 5 saniye falan sürdü. Ellerinden de belli zaten. Sanki ağaç döver gibi elleri yara oldu. Avustralyalı'nın rekorunu kırıp bu özel günde Türkiye'ye getirdiği için onu kutluyorum. Ülke ve spor camiası olarak bu kardeşimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah spor camiası da bunun farkındadır. Kendilerine ufak da olsa bir hediye verebilirler diye düşünüyorum."

Ekin, rekor denemesini başarıyla sonlandıran ve dakikada 524 yumruk atarak rekoru Türkiye'ye getiren sporcu Tolga Çakmak'a, Guinness Dünya Rekoru sertifikası verdi.

Etiketler: tolga çakmak, guinness rekoru, fitness, yüzme, atletizm, dalgıçlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER